خطوات حكومية لتنشيط الإنتاج الصناعي

جهينة نيوز:

تناول لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها اليوم دور القطاع الخاص الصناعي في ترميم الصناعة الوطنية بالتعاون مع الجهات الحكومية والجهود المشتركة لمواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية على الشعب السوري وإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة والبدء بمشاريع جديدة في ظل التسهيلات الاجرائية والمالية والمحفزات الممنوحة في البنى التحتية.

وخلصت المناقشات إلى مجموعة من الخطوات اللازمة لتنشيط “الإنتاج الصناعي الخاص” من خلال استمرار خطة الحكومة بدعم الصادرات وتبسيط إجراءات استيراد مادة المازوت اللازمة للصناعة واستكمال إحداث المناطق الصناعية في دمشق وريفها وتشكيل فريق عمل من وزارات الاقتصاد والمالية والنقل والصناعة ومديرية الجمارك لدراسة إعادة النظر بالرسوم المفروضة على الحاويات في المرافئ ومتابعة حملة مكافحة التهريب التي أعطت حافزاً لعودة الصناعيين إلى الإنتاج.

وتم تكليف هيئة المنافسة ومنع الاحتكار دراسة تكاليف كل منتج محلي مقارنة مع الأسواق الخارجية وإعداد قائمة بالصناعيين المسجلين وإرسالها إلى السفارات السورية لتقديم التسهيلات المتعلقة بتجديد تأشيرات الدخول الخاصة بهم وتنظيم لقاءات دورية مع الصناعيين للوقوف على المعوقات الأساسية التي تعترضهم وإيجاد الحلول لها وتشجيعهم على تشغيل أموالهم بما يدعم الصناعة المحلية.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة الآليات اللازمة لتطوير وتحفيز الصناعة وخاصة فيما يتعلق بآلية التعامل مع المصارف ومنح القروض وتأمين المشتقات النفطية والاستمرار بسياسة إحلال بدائل المستوردات وإطلاق العمل في كل المناطق الصناعية التي تحررت من الإرهاب وتفعيل مجالس الأعمال السورية مع الدول الأخرى.

رئيس مجلس الوزراء أكد إيمان الحكومة بشركائها من الاتحادات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الرؤية المشتركة لمواجهة التحديات التي أفرزتها الحرب الإرهابية واتخاذها سلسلة من الاجراءات على الصعيد الاقتصادي للتخفيف من حدة الحصار والعقوبات من كل النواحي داعياً إلى تكثيف تواصل أعضاء مجلس إدارة الغرفة مع الصناعيين لتشجيعهم على توسيع صناعاتهم واستثمار أموالهم في صناعات جديدة ونقل المشاكل التي يعانون منها إلى الفريق الحكومي لوضع الحلول اللازمة لها.

حضر الاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية.

وفي تصريحات للصحفيين أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي أهمية الاستثمار في مجال الصناعة التي تمثل داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني وتم طرح المشاكل والصعوبات التي تعترض الصناعيين وسبل حلها داعياً الصناعيين المغتربين إلى العودة وإقامة مشاريعهم الصناعية في سورية.

بدوره لفت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى أن المشاركين بالاجتماع ناقشوا واقع المناطق الصناعية في القابون والقدم وبورسعيد والسبينة وغيرها والتسهيلات المقدمة لتأمين عودة الصناعيين إليها داعياً إلى تسهيل إجراءات الاستيراد أمام الصناعيين لتأمين المشتقات النفطية والمواد الأولية اللازمة في عملية الإنتاج.

من جانبها لفتت الدكتورة مروة الأيتوني عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أن هناك تجاوباً كبيراً من الحكومة لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الصناعيون وتمت إحالتها إلى الوزارات المعنية بذلك.

وأوضح أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها فراس الجاجة أهمية تشجيع عودة المستثمرين ورؤوس الأموال إلى سورية للمساهمة في عملية التنمية ومنح قروض ميسرة وتبسيط اجراءات الصناعيين وتسهيل معاملاتهم.