الخارجية: دعم واشنطن للإرهاب لن يثنينا عن المضي في محاربته حتى تطهير آخر شبر من أراضينا

جهينة نيوز:

أدانت سورية بشدة الدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية في سورية مؤكدة أن ذلك لن يثني سورية عن المضي بلا هوادة في محاربة الإرهاب والاحتلال الأجنبي حتى تطهير آخر شبر من أراضيها.

وقال ناطق رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـه اليوم: “الولايات المتحدة الأمريكية تواصل دعمها السافر للإرهاب الذي تتعرض له الجمهورية العربية السورية في انتهاك صارخ ومستمر لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا تقديم خمسة ملايين دولار أمريكي لما تسمى “منظمة الخوذ البيضاء” ذراع المهام الخاصة لتنظيمي جبهة النصرة و(داعش) الإرهابيين إضافة إلى دور هذه الجماعة في فبركة الفيديوهات والسيناريوهات والأكاذيب حول موضوع الهجمات الكيميائية في سورية”.

وأضاف: إن” هذه الخطوة الأمريكية اليائسة التي أعقبت خطوة مشابهة لمشيخة قطر تؤكد أن الولايات المتحدة مازالت تراهن على دعم الإرهاب لتحقيق أجنداتها الخاصة في سورية والمنطقة ولخدمة مصالح الاحتلال الإسرائيلي وهي لن تثني سورية عن المضي بلا هوادة في محاربة الإرهاب والاحتلال الأجنبي حتى تطهير آخر شبر من أراضيها من رجسه وإعادة الاستقرار والأمان إلى ربوع الوطن وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى بيوتهم”.

وختم الناطق تصريحه: تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بشدة ما قامت وتقوم به الإدارة الأمريكية من تقديم الدعم السري والعلني للتنظيمات الإرهابية بما في ذلك بشكل خاص ما تسمى “الخوذ البيضاء” وتطالب سورية الإدارة الأمريكية باحترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب ووقف تمويل وتسليح “جبهة النصرة” والتنظيمات الإرهابية التابعة لها والتوقف فورا عن الاستثمار في الإرهاب.

سانا