بيع حمام زاجل بمبلغ خيالي

جهينةنيوز:

أعلن المزاد العلني عن بيع حمام زاجل يدعى "أرماندو" بقيمة 1.25 مليون يورو في بلجيكا.

واشترى الحمام مواطن صيني غير معروف، بحسب ما نقله موقع المزاد العلني.

وتم بيع 178 طائرا في المزاد لمربيي الحمام من الإقليم الفلامندي بقيمة إجمالية قدرها أكثر من مليوني يورو.

يعد "أرماندو" أفضل طائر في السباق للمسافات البعيدة، وكان من المتوقع أن يكسر أرماندو الرقم القياسي السابق البالغ 376 ألف يورو (425،000 دولار) المدفوع مقابل حمامة تدعى نادين، ولكن ليس بهذا الفارق الكبير.

يتمكن الحمام الزاجل بالطيران 1.12 ألف كم يوميا بمتوسط سرعة تبلغ 90 كم في الساعة، كما يمكن أن تصل سرعته إلى 150 كم في الساعة.

سبوتنك