حزب الله و حزب التوحيد العربي يباركان عملية سلفيت البطولية

جهينة نيوز:

بارك حزب الله للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة عملية سلفيت البطولية. وحيا “منفذها الشجاع الذي أظهر أن الشباب الفلسطيني مصمم على الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه مستخدماً كل الوسائل والأساليب الممكنة”، وأشار الى ان “منفذها يبعث رسالة إلى العالم بأنه ورغم تعاقب الأجيال لن يتخلى عن تمسكه بحقه وقضيته”.

ورأى حزب الله في بيان له الاثنين أن “هذه العملية شكلت إضافة نوعية في تطور أسلوب المقاومة وقدرتها على اختراق الإجراءات الأمنية الصهيونية”، وتابع “هذه العملية أكدت إمساك المقاومين بزمام المبادرة وقدرتهم على اختيار المكان والزمان وفق أجندتهم وأن تصاعد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لا يمكن أن يبقى بدون رد”.

ولفت حزب الله الى ان “الشعب الفلسطيني أكد مجددا أن صفقة القرن المزعومة ولدت ميتةً وأن مستقبل فلسطين هو الحرية والاستقلال وطرد الاحتلال ولا يمكن لوعود ترامب وأدواته في المنطقة أن تغيّر هذه الحقيقة”.

و في ذات السياق اركت أمانة الإعلام في حزب “التوحيد العربي” في لبنان في بيان له الاثنين “العملية البطولية والنوعية التي نفذها أحد المقاومين الفلسطينيين في منطقة سلفيت قرب مستوطنة أرييل”، معتبرة أنها “تمثل الرد الحقيقي على الإعتداءات الصهيونية والإنتهاكات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك”.

ودعا البيان “الشعب الفلسطيني الى التوحد حول المقاومة التي تشكل الخيار الوحيد في التصدي لهذا العدوان الصهيوني على المقدسات والشعب الفلسطيني”، مؤكدا أن “هذه العملية البطولية في منطقة سفليت هي تأكيد جديد على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة دفاعا عن فلسطين المحتلة وصونا للمقدسات”.