مشاجرة بسبب عبارة :وصاية الاردن على المقدسات "تحتضر"، و صفقة القرن "على وشك الإتمام"

جهينة نيوز:

شهد البرلمان الأردني مشاجرة دفعت برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إلى رفع الجلسة النيابية الطارئة التي عقدت اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "عمون" الأردنية، أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رفع جلسة النواب الطارئة التي عقدت لبحث الاعتداءات الاسرائيلية على الأقصى، بعد مشاجرة نيابية تحت القبة.

وبحسب الوكالة، نشب الشجار بعد إحالة النائب محمد هديب الى لجنة تحقيق وإخراجه من الجلسة بسبب ما اعتبره رئيس المجلس الطراونة إساءة للموقف الأردني تجاه القدس.

وقام النائب خالد الفناطسة بتهديد النائب محمد هديب بالضرب بسبب "اساءته للموقف الاردني تجاه فلسطين" حسب الوكالة الاردنية.

ورفعت الجلسة اثر بدء شجار وتطاير زجاجات المياه تحت قبة البرلمان.

ونقلت وكالة اردنية اخرى، ان المشاجرة اندلعت بعد أن وصف النائب محمد هديب وصاية بلاده على المقدسات بأنها "تحتضر"، وبأن صفقة القرن "على وشك الإتمام"، وهذا الكلام اثار حفيظة النواب لتشكيكه بموقف الاردن تجاه المقدسات.

و قال النائب الأردني أقول للشعب الفلسطيني لن يكون أحد معكم الا الله و للأقصى رب يحميه, فطالبه رئيس مجلس النواب بسحب عبارته و إتهمه بالعنصرية, فرد عليه النائب هديب بأن المزاودات مرفوضة و الحديث الذي صدر عن رئيس مجلس النواب الأردني مرفوض ليرد الطراونة بالقول أن النائب محمد هديب مدسوس على مجلس النواب.