بعد التحليل الأولي ... تشابه بين أسباب تحطم الطائرتين الإثيوبية والإندونيسية

جهينة نيوز:

أعلنت وزيرة النقل الإثيوبية أن الصندوقين الأسودين لطائرة "بوينغ 737 ماكس 8" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، أظهرت "تشابها واضحا" مع تحطم طائرة من الطراز نفسه في أكتوبر/ تشرين الأول لشركة "ليون إير" الإندونيسية.

وقالت وزيرة النقل الإثيوبية، داغماويت موجيس، في مؤتمر صحفي أمس الأحد: "عقب تحليل معطيات الصندوق الذي يحوي بيانات الرحلة، لوحظ تشابه واضح بين الرحلة 302 للخطوط الإثيوبية والرحلة 610 لليون إير"، موضحة أن التقرير الأولي عن أسباب تحطم الطائرة الإثيوبية سيصدر خلال ثلاثين يوما.

وأوضحت الوزيرة أن محققين إثيوبيين وأمريكيين صدقوا على صحة بيانات الصندوقين الأسودين، بعد أن فرغوا كل المعلومات المطلوبة.

وأشارت الوزيرة إلى أن "التحقيق يتطلب تحليلا دقيقا ووقتا كبيرا للتوصل إلى نتائج ملموسة".

يذكر أن حادث سقوط الطائرة الإثيوبية الذي أسفر عن 157 قتيلا من 35 جنسية، هو الثاني في أقل من خمسة أشهر لهذا النوع من الطائرات التي باتت ممنوعة من الطيران في كثير من الدول بينها الولايات المتحدة.

وتحطمت طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الماليزية، أعلى البحر في أكتوبر 2018 قبالة إندونيسيا، ما أسفر مقتل 189.