3 قتلى في إطلاق نار في مدينة أوتريخت الهولندية و المتهم تركي

جهينة نيوز:

أعلن مسؤولون هولنديون عن ارتفاع حصيلة اطلاق النار بمحطة القطارات في أوتريخت إلى 3 قتلى

وقالت وكالة مكافحة الإرهاب: إن إطلاق النار تم في عدة مواقع في المدينة والمسلح لايزال طليقا.

من جهتها أشارت وسائل إعلام إلى أن القوات الأمنية تحاصر مبنى يعتقد أن المنفذ متحصن بداخلها.

وقالت شرطة أوتريخت إن الأمن الهولندي طوق محطة للترام وسط المدينة وتم نشر فرق الطوارئ في المكان.

وأضافت الشرطة أنه تم إرسال مروحيات إلى مكان الحادث، وناشدت المواطنين الابتعاد للسماح للمسعفين ورجال الإنقاذ بالقيام بعملهم كما عززت من إجراءاتها الأمنية في المطارات والمرافق العامة الحيوية.

كما رجحت الشرطة أن تكون لدى المنفذ دوافع إرهابية ولم تستبعد وجود مسلحين آخرين.

من جهته قال رئيس الوزراء الهولندي مايك روتريه الذي دعا أعضاء حكومته إلى اجتماع طارئ، “نشعر بقلق بالغ إزاء الواقعة”، ورفعت الحكومة الهولندية مستوى التهديد الأمني في أوتريخت إلى أعلى مستوى.

هذا و أعلنت الشرطة الهولندية أنها تبحث عن رجل تركي الأصل، يبلغ من العمر 37 عاما، على صلة بالهجوم الذي وقع في أوتريخت، اليوم الاثنين.

وذكر حساب الشرطة الهولندية على موقع "تويتر" إن "الشرطة تطلب منكم البحث عن رجل تركي المولد، يدعى جوكمان تانيس، يبلغ من العمر 37 عاما على صلة بالهجوم في أوتريخت اليوم".

وقالت الإذاعة الهولندية إنه تم تعزيز إجراءات الأمن عند مقر الحكومة في لاهاي.

وتناقلت وسائل إعلامية أنباء أن شرطة المدينة أوعزت للمدارس في المدينة إغلاق أبوابها.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت صور تظهر توقف الترام في منتصف تقاطع، محاطا بمركبات خدمات الطوارئ. ولم تتضح بعد طبيعة الهجوم، أو دوافع منفذه.

وذكرت وكالة رويترز ان ألمانيا شددت عمليات التدقيق على طول الحدود الهولندية بعد هجوم أوتريخت.