رئيس النمسا: كفانا رقصا على مزمار ترامب!

الإثنين, 18 آذار 2019 الساعة 18:49 | سياسة, عالمي

رئيس النمسا: كفانا رقصا على مزمار ترامب!

جهينة نيوز:

دعا رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين الأوروبيين لـ"عدم الرقص على مزمار ترامب"، وضرورة اتباع سياسة أكثر استقلالية.

وفي حديث لصحيفة "دي فيلت" أعاد فان دير بيلين إلى الأذهان اتفاق إيران النووي، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه ومنع الشركات الأوروبية من العمل مع الإيرانيين تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

وقال فان دير بيلين: "برأي، هذا يعتبر تجاوزا لكل الحدود... على الأوروبيين الكف عن الرقص على مزمار ترامب".

وشدد على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي ممارسة سياسة أكثر استقلالية في مسائل خلافية أخرى أيضا.

وفي وقت سابق انتقد فان دير بيلين سياسية الإدارة الأمريكية بسعيها لعرقلة مد أنابيب "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى دول أوروبا الغربية.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا