رئيس أركان الجيش العراقي من دمشق: الايام القادم ستشهد فتح المنفذ الحدودي مع سورية

جهينة نيوز:

أكد الفريق أول ركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش العراقي أن الايام القادم ستشهد فتح المنفذ الحدودي بين سورية و العراق.

وقال الفريق أول ركن عثمان الغانمي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماعات التي عقدت في دمشق بمشاركة سورية و العراق و إيران على مستوى رؤساء الأركان "أن أمن الحدود بين سورية والعراق مهم جدا وهو ممسوك من قبل القوات الأمنية العراقية والجيش العربي السوري كاشفا أن الأيام القليلة القادمة ستشهد فتح المنفذ الحدودي بين العراق وسورية واستمرار الزيارات والتجارة بين البلدين مؤكدا على التنسيق الكبير مع الجيش العربي السوري بخصوص محاربة “داعش”.

وقال الفريق الغانمي: “أمن سورية وأمن العراق لا يتجزأ فسورية تعتبر عمقا للعراق والعراق عمقا لسورية والتنسيق سوف يستمر من خلال مركز المعلومات الذي تم إنشاؤه”.