الإندبندنت: مطالبات علنية باستقالة ماي

جهينة نيوز:

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن نواباً من حزب المحافظين البريطاني أصبحوا يطالبون علناً باستقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي معتبرين أن ذلك هو الطريقة الوحيدة لضمان تمرير خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأوضحت الصحيفة أن التحركات للإطاحة بـ (ماي) تكتسب زخماً مع إشارة بعض نواب حزب المحافظين إلى أن الوقت حان لاستقالتها بعد أن كشفت عمليات التصويت الأخيرة في مجلس العموم البريطاني عن انقسامات لا يمكن إصلاحها من جانب الحكومة .

وأشارت الصحيفة إلى أن النواب ناقشوا ما إذا كانوا سيصوتون لصالح خطة ماي حول بريكست في حال قدمت جدولاً زمنياً أوضح لموعد استقالتها.

وكانت صحيفة الأوبزرفر البريطانية كشفت أمس أن الاتحاد الأوروبي يتخذ استعدادات (لسقوط) ماي بعد انهيار الثقة بها بشكل كامل في خضم أسبوع من الفوضى العارمة بشأن عملية (بريكست) .

وأيد مجلس العموم البريطاني أمس الأول طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي تأجيل عملية بريكست حتى حزيران المقبل على الأقل فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أنه يتعين على بريطانيا أن تبرر أي طلب لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الشهر الحالي.