لهذا السبب .... ملايين المستخدمين يهجرون فيسبوك الى تلغرام

جهينة نيوز:

بفضل سرية دردشاته و التشفير العالي للبيانات و رفض تقديم بيانات المستخدمين لطرف ثالث كما تفعل الشركات الامريكية أصبح تلغرام منافس كامل لكل من فيسبوك و واتساب بكونه يتيح إنشاء أكثر من حساب على برنامج و احد علماً بأن البرنامج يمكن إستعماله للدردشة و المكالمات و كذلك لانشاء صفحات إخبارية و إجتماعية و قد وصل عدد مستخدميه خلال فترة قصيرة الى أكثر من 250 مليون مستخدم فعال, و طبعا غالبيتهم هرب من سياسة تكميم الافواه التي يتبعها فيسبوك و لكن ليس هذا فحسب بل نال تلغرام مؤخراً ثلاث ملايين مستخدم جديد خلال ساعات.

و كشفت شركة تليغرام عن إضافة حوالي 3 ملايين مستخدم جديد خلال الساعات التي توقفت فيها تطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك عن العمل بسبب مشكلات فنية الأسبوع الماضي.

ونقل موقع /تك كرانش/ المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن بافيل دوروف مؤسس تليغرام قوله في رسالة عبر قناة التطبيق “رأيت 3 ملايين مستخدم جديد ينشئون حسابات جديدة لهم على تليغرام خلال 24 ساعة”.

ولم يكشف دوروف عن تفسير لهذه الزيادة المفاجئة في عدد المشتركين لكنه وجه انتقادا خفيفا إلى فيسبوك التي قال مؤسسها مؤخرا إنه يخطط الآن لربط الإعلانات التي تظهر على منصتها بمحددات خصوصية المستخدمين.

وحسب الموقع فإن مسؤولي تليغرام قالوا إنه إذا كان سبب توقف خدمات فيسبوك عن العمل لعدة ساعات في الأسبوع الماضي هو زيادة عدد مستخدمي التطبيق فإن هذه التوقفات تؤدي دائما إلى دخول مستخدمين جدد في التطبيقات المنافسة.

يذكر أن تليغرام كان قد أعلن في العام الماضي وصول عدد مستخدميه إلى أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريا.