عملية تركية إيرانية مشتركة ضد عناصر "العمال الكردستاني"

جهينة نيوز

أعلنت تركيا اليوم الاثنين أنها نفذت عملية مشتركة مع إيران ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله: "بدأنا تنفيذ عملية مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني على حدودنا الشرقية هذا الصباح وسنعلن النتيجة".

الجيش التركي ضربات بانتظام على مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق ونفذ عمليات لاعتقال أشخاص يقول إنهم أعضاء في الحزب في تركيا.

ويصف الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة "حزب العمال الكردستاني" بأنه جماعة إرهابية.

وكانت تركيا أعلنت، في 6 مارس/ آذار، أنها ستنفذ عمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد عناصر حزب "العمال الكردستاني".

وقال وزير الداخلية التركي "هناك أقل من 700 إرهابي من "بي كا كا" داخل تركيا في الوقت الحالي".

وتابع صويلو: "تركيا لها الحق في ترقب وتعقب الفعاليات المضادة لها في الخارج، كما تفعل فرنسا والولايات المتحدة وبلدان أخرى".

وأضاف الوزير: "من واجبنا تعقب الأشخاص المتورطين بالإرهاب، من أجل سلامة السياح الأوروبيين والعرب، وهناك تعاون مشترك في هذا الصدد بين تركيا وتلك البلدان".