توزيع مساعدات لـ 3665 أسرة من المهجرين العائدين بريف درعا

جهينة نيوز

وزع فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا مساعدات غذائية وإغاثية للمهجرين العائدين إلى منازلهم وقراهم في الريف الشمالي الغربي.

وأفادت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في بيان بأن متطوعي الهلال الأحمر وزعوا مواد غذائية ومواد للإقامة على 3665 أسرة عائدة إلى قرى سملين وزمرين وجدية وكفر شمس وأم العوسج وكفر ناسج ودير العدس في الريف الشمالي الغربي لدرعا.

وبينت المنظمة في بيانها أن المساعدات تم تقديمها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف والمجلس الدنماركي للاجئين والصليب الأحمر الألماني والصليب الأحمر البريطاني والصليب الأحمر النرويجي مشيرة إلى أنه لا يزال العمل جاريا على توزيع مساعدات مماثلة إلى عائلات عائدة أخرى.

وتقدم الدولة السورية جميع التسهيلات لضمان وصول المساعدات إلى المواطنين في مختلف المناطق والتي يقوم الهلال الأحمر بالإشراف على إيصالها لجميع المتضررين من الحرب الإرهابية على سورية وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر.