سلطنة عمان تقرر الخروج من "أوبك+"

الإثنين, 18 آذار 2019 الساعة 15:15 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

سلطنة عمان تقرر الخروج من

جهينة نيوز

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مؤتمره الصحفي اليوم الإثنين أن سلطنة عمان قررت الخروج من لجنة "أوبك +".

وقال الفالح للصحفيين " في ديسمبر / كانون الأول عرضت عمان ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة من خارج أوبك، وكان الخيار كازاخستان، فالأخيرة وافقت على الانضمام ورحبنا بكازاخستان".

وأضاف قائلا " كما بقي أعضاء آخرون في اللجنة ونرحب بمساهمتهم، كأعضاء من اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاقية خفض انتاج النفط أوبك".

يذكر أن وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" كانوا قد قد قرروا في اجتماعهم، الذي عقد يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 2018 في فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الأول/يناير عام 2019 ولمدة 6 أشهر، بما يشمل قيام دول أوبك بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا ودول من خارج أوبك — بما قدره 400 ألف برميل يوميا. فيما وافقت روسيا على خفض الإنتاج بـ 228 ألف برميل يوميا من مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018".


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