بقيمة 100 مليون يوان.. منحة صينية لسورية لتمويل احتياجات ذات طابع انساني

جهينة نيوز

تم في مقر هيئة التخطيط والتعاون الدولي اليوم توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وفني تقدم بموجبها الحكومة الصينية الى الحكومة السورية منحة مالية بقيمة 100 مليون يوان صيني أي ما يعادل 17 مليون دولار.

وقع الاتفاقية الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وفيونغ بياو سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق.

وتستخدم المنحة وفقا لما نصت عليه الاتفاقية في تمويل مجموعة من "الاحتياجات ذات الطابع الانساني" التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الجانبين.

وعقب توقيع الاتفاقية أكد الدكتور الصابوني أن هذه المنحة هي الثالثة التي تقدمها جمهورية الصين الشعبية لسورية منذ عام 2016 أولاها كانت بقيمة 110 ملايين يوان صيني وثانيها 200 مليون يوان وهدفهما توفير مجموعة من احتياجات الجهات العامة في مجالات الكهرباء والجمارك والنقل وتجهيزات

عدد من الوزارات.

وبين الدكتور الصابوني أن الصين قدمت ايضا منحا تعليمية في مجالي الدراسات العليا والماجستير وأخرى لتعزيز الامن الغذائي في سورية ونظمت دورات تأهيل للقطاعين العام والخاص لافتا الى اجراء مباحثات في مجال بناء ورفع القدرات ضمن جهود اعادة الاعمار للاستفادة من تجارب

وخبرات الصينيين وسيتم تنظيم دورة في هذا الشان بعد أشهر قليلة.

من جانبه وصف سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق العلاقات الصينية السورية ب "الاستراتيجية بعيدة المدى" مبينا أن المساعدات المقدمة من بلاده لسورية منذ بداية الازمة وحتى اليوم تعبر عن المشاعر التي يكنها الشعب الصيني للشعب السورى وستواصل تقديم ذلك حتى تستعيد سورية

عافيتها.

المصدر: سانا