وفاة رئيسة حزب "سوريا الوطن" بعد صراع مع المرض!

جهينة نيوز

توفيت اليوم رئيسة حزب "سوريا الوطن" مجد نيازي بعد صراع طويل مع مرض عضال.

ونعت صفحة حزب "سوريا الوطن" على الفيسبوك اليوم الاثنين وفاة نيازي.

ونعى كثيرون على شبكات التواصل صباح اليوم الاثنين الفنانة التشكيلية السورية ورئيسة حزب سوريا الوطن مجد نيازي التي توفيت في المشفى الفرنسي في منطقة القصاع بدمشق بعد صراع مع المرض.

وكانت نيازي أصيبت بمرض خبيث في الرئة قبل عدة أشهر، قاومته بكل استطاعتها، حيث كانت منشوراتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جميعها تؤكد رغبتها في "هزيمة المرض الخبيث"، إلا أن للقدر رأيا آخر.