ارتفاع عدد القتلى الصهاينة في عملية سلفيت!

جهينة نيوز

اعلنت مصادر خبرية وفاة الحاخام الصهيوني أخيعاد ايتنجر متأثرا بحراحه التي أصيب بها في عملية إطلاق النار قرب أرئيل أمس.

واكد مستشفى بلينسون الاسرائيلي صباح اليوم عن مقتل الحاخام العسكري احيعاد افينجر الذي كان مصاباً اصابة ميؤوس منها في عملية ارئيل أمس.

وكان اتينغر وهو من سكان مستوطنة "عيلي" قرب سلفيت، مسؤولًا عن المدرسة الدينية العسكرية في عيلي، والتي خرج منها مجموعة من المستوطنين المجندين في الجيش.

وكان اتينغر المسؤول عن المدرسة العسكرية في مستوطنة عاليه، وهي أحد المدارس الدينية ما قبل العسكرية التي تورد الجنود للجيش وخاصة قادة كبار في الالوية والكتائب المختلفة، ومن بين من تخرجوا على يد هذا الحاخام المستشار العسكري السابق لليبرمان، وقائد لواء جفعاتي اثناء حرب غزة ٢٠١٤ والمسؤول عن الجمعة السوداء عندما دمر مدينة رفح بحثاً عن جنوده الذين اختفوا تحت الأرض بعد وقوعهم في كمين للمقاومة.

وقتل جنديان صهیونيان ومستوطن، واصيب ستة آخرون، امس الاحد في عمليتي طعن وإطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية. العملية استدعت استنفارا من قوات الاحتلال التي أغلقت المنطقة بعد أن تمكن المقاوم من الفرار.