عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد ابنته الصغرى

جهينة نيوز

احتفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بعيد ميلاد ابنته الصغرى دانا، وذلك وسط حضور عائلته وعدد من أصدقائه.

وشارك عاصي الحلاني متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بفيديو من الحفل والذي غنى فيه أغنية «أنزل يا جميل على الساحة»، للفنان اللبناني وليد توفيق، وكذلك أغنية «هدير البوسطة»، للفنانة الكبيرة فيروز.

الفنان اللبناني، كان قد وجه رسالة خاصة لابنته التي بلغت الـ 21 من عمرها عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، قال فيها: «لما بْ ليل العمر طلَّيتو هالقدّ هاك الليل ضوَّيتو هالقدّ صار الليل فجر زهور وزغار كيف اللَّيل عبيتو..! عقبال المية حبيبة عمري دانا».

وحصدت صور عيد الميلاد، العديد من التعليقات التي هنأتها بعيد ميلادها وتمنت لها أعوام سعيدة.

وكان الوليد الحلاني، نجل الفنان عاصي الحلاني، قد حصد مؤخرًا لقب برنامج “ديو المشاهير”، وأطلق بالتزامن معه أغنية “عم يسألوا”، أول عمل فني له.

من ناحية أخرى، طرح الفنان عاصي الحلانى، مؤخرًا فيديو كليب أغنية «شو بخاف عليكي» وحققت الأغنية نسبة مشاهدات عالية منذ طرحها، والاغنية من حسن عباس، و ألحان: باسم يحيى، وتم تصويرها بعدسة المخرج عادل سرحان بالمكسيك.