شاهد: إجراء أول عملية جراحية على بعد آلاف الكيلومترات عن المريض 

جهينة نيوز

أجريت عملية جراحية، يوم السبت الماضي، لمريض يعاني من مرض باركنسون باستخدام تقنية "5G" الجيل الخامس عن بعد ثلاثة آلاف كم عن المريض.

ولم يكن الأطباء بحاجة إلى التنقل من مكان إلى آخر لإجراء العملية، فقاموا بإجراء علاج جراحي يستند على زرع جهاز طبي يسمى "تنظيم الدماغ"، ويعمل على إرسال نبضات كهربائية إلى أجزاء معينة من الدماغ.

كما استخدم الهاتف العملاق الصيني في العملية "هواوي"، وهو من إنتاج أكبر شركة اتصالات في العالم "تشاينا موبايل"، بحسب الإعلام المحلي.

ثم استمرت العملية لمدة ثلاثة ساعات وتم التعامل مع الأدوات الجراحية على بعد 3 آلاف كيلومتر بدقة عالية عبر شبكة الجيل الخامس، ونجح في زرع جهاز تنظيم الدماغ للمريض.

وقال رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى هاينان، التابعة للجيش الصيني بمدينة سانيا الجنوبية، أجريت العملية أثناء وجودي في هاينان، بينما كان المريض المصاب بالباركنسون في بكين، وكان في حاجة ضرورية إلى الجراحة ولم يتمكن من الطيران إلى هاينان.

وتعد استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس في العمليات الجراحية ابتكار طبي حديث، يقلل من تكلفة الرعاية الطبية للمرضى، ويمكن سهولة الوصول إلى المرضى في المناطق النائية.

ولا تواجه شبكة الجيل الخامس تأخرا في بث الفيديو المباشر وتأخيرا في التحكم على غرار شبكة 4 جي.

ومرض باركنسون هو مرض شائع لدى المتقدمين في العمر وهو اضطراب في الدماغ يؤدي إلى ضعف الحركات الطوعية، فضلا عن الارتعاش والبطء والتصلب.