دي ماريا يقود سان جيرمان للفوز على مارسيليا في كلاسيكو فرنسا

جهينة نيوز

قاد النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فريقه باريس سان جيرمان لحسم لقاء الكلاسيكو ضد مارسيليا أمس (3-1)، بتسجيله هدفين وصنعه لآخر ضمن المرحلة الـ29 من "الليغ 1".

وافتتح دي ماريا التسجيل لباريس سان جيرمان منتصف الشوط الأول، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو الـ(VAR).

ولكن دي ماريا قام بعدها بمجهود فردي رائع، قبل أن يمرر كرة متقنة لزميله كيليان مبابي، الذي وضعها في الشباك في الدقيقة (45).

وفي مطلع الشوط الثاني، فاجأ مارسيليا سان جيرمان بإدراك التعادل عبر المهاجم فاليري غيرمان، الذي سدد كرة مباغتة بيسراه من مسافة قريبة.

بيد أن دي ماريا نجم المباراة بلا منازع، نجح في منح التقدم مجددا لفريقه، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (55)، وبعدها بعشر دقائق، عاد نفس اللاعب (دي ماريا)، ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة، والثالث لفريقه من ركلة حرة مباشرة سددها بإتقان.

ورفع سان جيرمان رصيده بهذا الفوز إلى 77 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، متقدما بفارق 20 نقطة عن أقرب منافسيه ليل، الذي خسر على أرضه أمام موناكو (0-1).