إحالة اوراق المتهم المصري بقتل طفليه إلى المفتي في مصر بعد اعترافه رسميا

جهينة نيوز

قضت محكمة الجنايات في مصر إحالة أوراق محمود نظمى السيد، المتهم بقتل ابنيه ريان ومحمد، عن طريق إلقاءهم داخل نهر النيل من أعلى كوبرى فارسكور بدمياط خلال احتفالات عيد الأضحى الماضي وتحديد جلسة 17 نيسان للنطق بالحكم.

اعترف محمود نظمى المتهم بقتل طفليه ريان ومحمد والمشهورة إعلاميا بقضية عصافير الجنة وإلقائهم أحياء من أعلى كوبرى فارسكور التابعة لمحافظة دمياط فى أول أيام عيد الأضحى الماضى.

وقال نظمى، خلال جلسة محاكمته يوم امسا الاحد، أمام محكمة الجنايات بالمنصورة “أنا من قام بقتل أبنائى وإن لله وإنا إليه راجعون”، وهذه هى المرة الأولى التى يعترف فيها محمود نظمى أمام هيئة المحكمة بارتكاب الجريمة.

ووجه القاضى السؤال مرة أخرى لمحمود نظمى بعد سماع قرر الإحالة، ما رأيك فيما سمعت فقال: ايوة يا فندم، أنا عملت كدة، مما أدى لحدوث حالة من الهرج، فاضطر القاضى بتوجيه تحذير بحفظ الأمن داخل القاعة.

وأصيبت أسرة المتهم بحالة من الصدمة، بعدما اعترف لأول مرة أمام هيئة المحكمة بارتكابه بجريمة قتل طفليه ريان ومحمد.

وطلب القاضى من النيابة التعقيب على طلبات الدفاع، فاكد بأن المتهم اعترف اعترافا كاملا ومثل الجريمة، كما أنه كتب “جواب” لزوجته يعترف فيه بارتكاب الجريمة، وأكد خبراء الخطوط بأن الخط هو لمحمود.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وهى الإعدام شنقا.