بوريس جونسون يحذر من اجراء تصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون ان الاوان لم يفت بعد أمام امكانية ادخال تغيير حقيقي على الاتفاق الذي توصلت اليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الاوروبي

وحذر من اجراء تصويت برلماني جديد على الاتفاق هذا الاسبوع.

وقال جونسون الذي تصدر حملة خروج بريطانيا من الاتحاد في استفتاء عام 2016 في حديث مع صحيفة تلغراف البريطانية نشر اليوم "يعقد الاتحاد الاوروبي قمة هذا الاسبوع والاوان لم يفت بعد على

ادخال تغيير حقيقي على الترتيب الخاص بالحدود الايرلندية وسيكون من الهراء اجراء التصويت قبل محاولة ذلك".

ومن المتوقع أن تعقد ماي هذا الاسبوع تصويتا ثالثا على الاتفاق الذي توصلت اليه مع الاتحاد بشأن الانفصال وتأمل في موافقة النواب الذين يخشى الكثيرون منهم على غرار جونسون أن يجبر ما يسمى بالترتيب الخاص بالحدود الايرلندية بريطانيا على البقاء في فلك الاتحاد.

ويهدف الترتيب الخاص بحدود أيرلندا الى ضمان عدم العودة الى فرض قيود على الحدود بين اقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وأيرلندا العضو بالاتحاد اذا أخفق اتفاق تجاري في المستقبل في جعل مثل

تلك القيود غير ضرورية.