أبراج يوم الاثنين مع سمر عمران

مولود اليوم3/18: ذكي، شجاع، محب للخير، تعمل على مقاومة القهر والعبودية يتبلورحسك الواضح بقوة ذاكرتك تعبر عن نفسك بندفاع بدون قناع كي تفرض قناعاتك، سنة تسير بخط جديد قادر على المجازفة وتقدم على اعمال توسيع وتجد طريقك في مواقف غضب واتهامات مبطنة ينصب اهتمامك على بلورة طاقاتك تخطط بمنطق دون تعمق للتفاصيل، سنة تغيرات وتحولات بمسار وضع اجتماعي جديد ارتقاء وسلطة على اصعدة مختلفة، للبعض توسيع مشاريعك.

برج الحمل: نهار يحمل معنويات عالية وجديدة تزول بعض المشاكل تحرك وقرب المسافة بينك وبين الاحبة حتى تحصل على هدفك يوم غني ومتألق تجد حلول مناسبة مساء سهرات ولقاءات مع الأحبة والأولاد للبعض تغيير مكان اقامة.

برج الثور: يوم ضعيف وقليل الحظ لا تجازف باستقرارك العائلي تعاني من متاعب شخصية حاول توضح كلامك ولا تترك مجال لاي سو ء تفاهم يحصل بينك وبين احد افراد عائلتك منفعل وعواطفك قوية خصص وقت للاحبة وانتبه على صحتك انتبه من تأجيل ومخالفات قانوية اعطال وتصليحات.

برج الجوزاء: نهار نشيط قادر تعبر عن رأيك بوضوح وتوسع دائرة تحركاتك وتفكر برحلة او سفرة قصيرةفرص لحصد أرباح انتبه من تناقل الاخبار للطلاب يوم حلو للدراسة فرص مالية واعمال اضافية لقاءات.

برج السرطان: تزداد ثقتك بنفسك وتلاقي نجاح انتبه من صرف الاموال وخلي نيتك صافية حتى تتلقى دعم مالي لا تتردد في تعبير عن مايدور في قلبك من عواطف يوم حلو تظهر صدق نواياك واكثر مستفيدين عاطفيا وماليا هو انت.

برج الأسد: القمر ببرجك وانت تحت تاثيره يحسن وضعك ويدعم بوعودك اشياء جديدة ولقاءات تعزز امالك تستعيد صحتك وتنطلق ببناء مرحلة جديدة وتتوضح لك بعض الاسرار والمعطيات، فرص تعامل مع غرباء احسم امرك.

برج العذراء: انت بموقع متلقي لا تحسم امرك وتاخذ قرار مصيري يوم فارغ من الطاقة قصير وبطيء ومخيب للامال وتعب لابد منه نصيحة لا تدخل بمشاريع جديدة، ومع انتقال القمر الى برجك غدا تفتح لك الابواب تتوضح الامور.

برج الميزان: تعيش فترة اجتماعية حلوة تلفت الانظار بسحر شخصيتك تلتقي باشخاص مهمين ونقاشات مفيدة زيارات واتصالات لصالحك كن جريء حتى تطمئن خواطرك مع الشريك لقاءات دعم اجتماعي عزائم ومعارف ووجوه جديدة.

برج العقرب: طباعك متقلبة ومزاجك ثائر انتبه لا تجادل وتختلف مع مسؤولين عنك انت على موعد معهم لذلك لا تنجرف وراء انفعال وتتهرب من واجبات تعاون مع الاخرين وانظر للامور بموضوعية توتر بسبب وضع طارئ خليك خفيف ظل بدون تعقيد ومتطلبات، نهار متعب قيلا مناسب للعمل ولمن يبحث عنه.

برج القوس: تسجل تقدم واضح على مختلف الأصعدة تتابع تحركات سابقة وتأكد عليها حتى تحقق أشياء فرص لتوضح رأيك وتتحرك نحو تسوية نصيحة لا تعاند حركة معاملات تجارة اتصالات عمليات بيع وشراء واستقبال وتوديع زوار.

برج الجدي: تعيش تجربة مهمة خاصة من خلال تحمل مسؤولية عائلية، انت على موعد مهم تشكو من اهمال وغياب الاصدقاء انت بحاجة لنقاش مسائل مالية معاملات مصرفية قانونية لا تيأس تجد حليف داعم يقف إلى جانبك يصلك للانفراج، نصيحة قلل نفقاتك.

برج الدلو: انتبه من تأثيرات القمر ببرج الأسد قد تتعرض لظلم أو تحدي لذلك لا تنجرف وراء مشاكل وتعرض علاقاتك للقطيعة ولا تنتقد احد شركاء سواء عاطفي اوعمل كلامك جارح، رتب امورك.

برج الحوت: مسؤولياتك كثيرة تختلط عليك الامور لا تماطل ولا تنسى ان الوقت ضيق و ثمين ومثمر، عمل وتنقلات كثيرة سفر وتراكم اعمال يجعلك تغير حالك، لا تعرض نفسك للارهاق، اطلب مساعدة من العائلة وزملاء.