بالتخطيط مع شقيقها تخلصت من طفلتها مدعية أنها (انتحرت) والشرطة تكشف التفاصيل

جهينة نيوز:

وردت معلومات إلى شرطة منطقة التل بدخول طفلة إلى أحدى المشافي الخاصة مفارقة الحياة ( منتحرة ) بسبب قيامهما بتعليق نفسها ضمن منزل ذويها بواسطة شال في سقف إحدى غرف المنزل الكائن في محافظة ريف دمشق .

ومن خلال البحث والتحري ودراسة الوقائع، تمكنت شرطة منطقة التل من التوصل إلى معلومة تفيد بوجود خال الطفلة المغدورة المدعو ( ع . أ ) في المنزل أثناء وقوع الحادثة، تم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على خنق الطفلة المغدورة بتحريض من والدتها مقابل المنفعة المادية بسبب رغبة والدتها بالتخلص منها لأنها تشكل عائقاً لها في متابعة حياتها مع زوجها الجديد.

تم إلقاء القبض على والدة المغدورة المدعوة ( ن . ج )، وبالتحقيق معها اعترفت بذلك أيضاً.

ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل .

وزارة الداخلية