فيسبوك تحذف 1.5 مليون فيديو لهجوم المسجدين بنيوزيلندا

جهينة نيوز:

قالت شركة فيسبوك إنها حذفت 1.5 مليون فيديو في أنحاء العالم للهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد الحادثة التي أحدثت صدمة في العالم.

وقالت الشركة في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت: "حذفنا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى 1.5 مليون فيديو للهجوم في أنحاء العالم، منها أكثر من 1.2 مليون تم حجبها عند التحميل".

وذكرت الشركة أنها تزيل أيضا كل النسخ المحررة من الفيديو والتي لا تتضمن محتوى مصورا وذلك "احتراما للأشخاص الذين تأثروا بالهجوم وبواعث قلق السلطات المحلية".

وبث المسلح الذي هاجم المسجدين يوم الجمعة الهجمات مباشرة عبر خدمة "فيسبوك لايف" لمدة 17 دقيقة، واستمر تداول نسخ من الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لساعات بعد ذلك، وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إنها تريد مناقشة البث الحي مع "فيسبوك".