محمد صلاح يحقق رقما سلبيا في الدوري الإنجليزي

جهينة نيوز:

حقق محمد صلاح، لاعب ليفربول، رقما سلبيا خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي، على الرغم من الفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين مقابل هدف.

و أحرز هدفي ليفربول الثنائي ساديو ماني وجيمس ميلنر، ليفشل اللاعب الدولي المصري في هز الشباك للمرة الخامسة على التوالي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يفشل فيها صلاح بالتسجيل في خمس مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

ولم يتمكن صلاح من التسجيل في الأربع مباريات السابقة لليفربول بالدوري أمام مانشستر يونايتد، واتفورد، إيفرتون وبيرنلي.

يذكرأن ليفربول رفع رصيده لـ 76 نقطة، محتلا الصدارة مؤقتا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.