تعرف على الطائرة الروسية التي نفذت ضربات دقيقة في سورية على ارتفاع 6 كلم

جهينة نيوز:

أعلن قائد المنطقة العسكرية المركزية العقيد ألكسندر لابين أنه بحلول نهاية عام 2019 ، ستظهر ست طائرات من طراز "سو-34" الجديدة في قاعدة شاغول الجوية بالقرب من تشيليابينسك.

وفقًا لقائد المنطقة العسكرية المركزية العقيد ألكسندر لابين، فإن الإنجازات التي تحققت جاءت بفضل الطيارين ذوي الخبرة، ففي المتوسط، قام كل منهم بإجراء 146 طلعة جوية.

وبالتالي، سيتم تشكيل السرب الثاني من هذه المقاتلات في القاعدة. سيكون هناك 24 طائرة من هذا النوع.

وقال القائد: "هذا سيرفع بشكل كبير من الإمكانات العسكرية. كمشارك في العملية في سوريا، سأقول إن طائرات "سو-34" أثبتت نجاحها بشكل جيد. من ارتفاع 6000 متر، تمكنت من الوصول إلى "العربة" (البيك اب التي وضع عليها الإرهابيون قاذفة صواريخ مضادة للطائرات أو مدفع رشاش).

وأشار إلى أن كل طيار يقود هذه الطائرة قام ب146 طلعة جوية، وقام أحد الضباط بأكثر من 450 طلعة جوية، بحسب قناة "زفيزدا" الروسية

ودمرت طائرة "سو-34" 48 سيارة "بيك أب" مزودة بأسلحة من العيار الثقيل وقتلت أكثر من ألف مسلح.

المقاتلة القاذفة "سو-34" طائرة متعددة المهام مصممة من أجل تدمير الأهداف الأرضية والسطحية والجوية ومواقع البنى التحتية المغطاة بوسائل الدفاع الجوي والموجودة على بعد كبير عن القواعد الجوية. وتعمل في الليل والنهار وفي أحوال الطقس الصعبة، وسائل الهجوم الجوية الموجهة وغير الموجهة وكذلك تقوم بمهام الاستطلاع الجوي.