الاتحاد الأوروبي يستعد لسقوط ماي

جهينة نيوز:

قالت صحيفة الأوبزرفر البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يجري استعدادات “لسقوط” رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد انهيار الثقة بها بشكل كامل في خضم أسبوع من الفوضى العارمة بشأن عملية انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي الموحد “بريكست”.

وكشفت الصحيفة في عددها الصادر اليوم عن تركيز السفراء لدى الاتحاد الأوروبي ومسؤولين كبار فيه خلال اجتماع خاص عقدوه مؤخرا على ضرورة اتخاذ الإجراءات والاستعدادات “لضمان ألا يتخلى أي رئيس وزراء بريطاني جديد عن اتفاق الانسحاب في حال تغيير ماي في الشهور القادمة”.

وبحسب محضر الاجتماع الذي نقلته الصحيفة فإن السكرتير العام للمفوضية الأوروبية مارتن سيلماير أعرب عن قلقه من احتمال سقوط ماي وقدوم رئيس وزراء جديد وما سينتج عن ذلك بشأن اتفاق بريكست .

وأشارت الأوبزرفر إلى أن قلق الاتحاد الأوروبي من انهيار حكومة ماي يأتي قبيل استعداد الأخيرة للقيام بمحاولتها الثالثة لتمرير اتفاق الانسحاب في مجلس العموم فيما تستمر محاولات بعض مؤيدي الاتفاق إسقاط رئيسة الوزراء البريطانية كي يحل محلها شخصية أكثر تشددا يعمل على الانفصال التام عن بروكسل.

وبحسب الصحيفة فإن حزب العمال البريطاني المعارض سيستغل الفرصة لإعادة طرح فكرة إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي أو عرض الاتفاق الذي تصر عليه ماي في استفتاء شعبي.

وأيد مجلس العموم البريطاني أمس الأول طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي تأجيل عملية بريكست حتى حزيران المقبل على الأقل فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أنه يتعين على بريطانيا أن تبرر أي طلب لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الشهر الحالي.

وكانت ماي حذرت في وقت سابق اليوم أعضاء البرلمان من أنهم إذا لم يوافقوا على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد رفضهم له مرتين فإن عملية الخروج قد تواجه تأجيلا طويلا وقد تشمل المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي .