منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يفوز على نظيره الإيراني وديا

جهينة نيوز:

فاز منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم على نظيره الإيراني بهدفين لهدف في مباراة ودية اقيمت على ملعب مجمع آزادي الرياضي في العاصمة طهران ضمن تحضيراته لتصفيات آسيا تحت 23 عاما التي ستنطلق في الكويت في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

وسجل هدفي منتخبنا كامل كواية وعلاء الدالي في الدقيقتين 43 و90/.

وكانت القرعة الآسيوية وضعت منتخبنا في المجموعة الخامسة التي تضم الأردن وقيرغيزستان إضافة إلى الكويت التي تستضيف مباريات المجموعة.

وتضم التصفيات 10 مجموعات حيث تلعب المنتخبات بطريقة الدوري من مرحلة واحدة وتتأهل المنتخبات العشرة الأوائل مباشرة إلى النهائيات.

يذكر أن منتخبنا الأولمبي كان واجه نظيره الإيراني في كانون الأول الفائت تحت إشراف المدرب حسين عفش وذلك في جزيرة كيش حيث خسر منتخبنا في كلتا المباراتين بنتيجة صفر اثنين وواحد ثلاثة.

وأوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات الأردن وقيرغيزستان إضافة إلى الكويت التي تحتضن مباريات مجموعتنا حيث يفتتح منتخبنا مبارياته في الثاني والعشرين من الشهر الحالي بمواجهة قيرغيزستان على أن يواجه الكويت في 24 آذار ويختتم مبارياته في التصفيات بلقاء الأردن في 26 منه.

وتضم بعثة منتخبنا كلا من اللاعبين فارس أرناؤوط ويوسف الحموي وأحمد الخصي وعبدالهادي شلحة ويوسف محمد ويزن عرابي ومحمد كامل كواية وطه العايق وميلاد حمد وصبحي شوفان وعبدالرزاق بستاني وهيثم اللوز وخالد كردغلي وعبد الرحمن بركات وغيث سليمان وكامل حميشة وعمر خديجة ومصطفى جنيد ومحمد مالطة وزكريا حنان وعماد إدلبي ومحمد كيالي ووليم غنام وسعيد داوود وحمزة محناية وعلاء الدالي ومحمد البري وخليل إبراهيم.