التجاري يحدد الوثائق المطلوب الاحتفاظ بها عند فتح حسابات المنظمات غير الحكومية

جهينة نيوز

أصدر المصرف التجاري السوري اليوم تعميماً يتضمن الوثائق المطلوب الاحتفاظ بها عند عملية فتح حسابات المنظمات غير الحكومية والتي لا تهدف إلى الربح.

ووفقا للتعميم فإن على الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة أصولاً بموجب أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 تقديم نموذج طلب فتح أو تعديل محركي الحسابات للمصرف مباشرة وفق النموذج المعتمد وصور مصدقة عن قرار الإشهار والنظام الداخلي والنظام الأساسي ومحضر اجتماع مجلس الأمناء بالنسبة للمؤسسات ومحضر اجتماع للهيئة العامة العادية أو الاستثنائية بالنسبة للجمعيات وذلك بناء على قرار من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبخصوص باقي المنظمات غير الهادفة للربح فان الوثائق المطلوبة هي صور مصدقة أصولاً عن الترخيص الممنوح للمنظمة غير الهادفة للربح أو المستند الرسمي الذي أحدثت بموجبه وأنظمتها وكتاب يتضمن الموافقة على بناء علاقة العمل من قبل الجهة الحكومية أو ذاتية التنظيم التي تخضع لها المنظمة وخطاب من الجهة صاحبة الصلاحية والمستندات الدالة على اسم مسؤولها الرئيسي وأعضاء إدارتها والمستندات الدالة على وجود تفويض من المنظمة.

وأشار المصرف في تعميمه إلى إلغاء العمل بكافة التعاميم السابقة المخالفة لما ذكر في هذه التعليمات.