فوز مانشستر سيتي يثير الجدل بغياب الحكم المساعد VAR

جهينة نيوز

أثار عدم الاستعانة بتقنية الفيديو خلال مباراة مانشستر سيتي مع مضيفه سوانزي جدلا كبيرا امس السبت، والتي انتهت بفوز السيتي 3-2 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وغابت تقنية الفيديو عن مباراة السيتي وسوانزي رغم أنها كانت حاضرة في مباراة جمعت بين وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الدور ذاته أمس السبت.

وكان سوانزي متقدما 2-1 قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء مشكوكا في صحتها، بعد سقوط رحيم ستيرلينغ داخل المنطقة، فسدد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الركلة لترتد من القائم وتصطدم بالحارس نوردفيلدت وتدخل المرمى مدركة هدف التعادل.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، حقق أغويرو الهدف الثالث لمانشستر سيتي، لكن الإعادة التلفزيونية أثبتت أنه كان متسللا، حتى أن مدرب السيتي بيب غوارديولا، أكد أن هدف أغويرو جاء من تسلل واضح.

ويعود السبب لعدم استخدام تقنية الفيديو، إلى قوانين الاتحاد الإنجليزي التي تنص على استخدام هذه التقنية في مباريات الكأس، المقامة فقط على ملاعب الفرق المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، فيما يلعب سوانزي حاليا في الدرجة الأولى.