التسجيل على مساكن الادخار في المحافظات اعتباراً من اليوم

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بدء التسجيل على 12200 مسكن في مشروع الادخار السكني الذي أعلنته المؤسسة العامة للإسكان مؤخراً في عدد من المحافظات وذلك بدءاً من اليوم ولغاية الـ 16 من أيار للعام الجاري.

وأكدت الوزارة في بيانها أنه يمكن للراغبين بالاكتتاب على المساكن الاطلاع على الشروط في كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان وإدارة المؤسسة العامة للإسكان أو موقعهما الالكتروني موضحة أن نسبة 50 بالمئة من المساكن المطروحة للاكتتاب مخصصة لذوي الشهداء ومصابي الحرب بحالة عجز كلي الممنوحين بطاقة شرف.

ويمكن الاكتتاب بطريقتين إما عن طريق ملء طلب على الموقع الالكتروني للمؤسسة العامة للإسكان وطباعته وتوقيعه وإرفاقه بصورة هوية المتقدم وباقي الأوراق الثبوتية وتقديمه إلى أحد فروع المصرف العقاري وتسديد مبلغ تأمين قدره 500000 خمسمئة ألف ليرة سورية أو عن طريق التسجيل المباشر بملء طلب الاكتتاب لدى أي فرع من فروع المصرف العقاري وتسديد مبلغ التأمين المذكور.

وتقوم المؤسسة العامة للإسكان بدراسة كل طلبات الاكتتاب التي سدد أصحابها مبلغ التأمين خلال المدة المحددة ويتم تحديد المقبول منها وتسلسل أفضليتها بموجب قرعة علنية من لجنة مختصة.

ويحدد تاريخ استكمال الدفعة النقدية الأولى وتسديد الأقساط الشهرية بالنسبة للطلبات المقبولة في ضوء نتائج القرعة العلنية بتعليمات لاحقة.

وكانت المؤسسة العامة للإسكان أعلنت في الـ 14 شباط الماضي فتح باب الاكتتاب على 12200 مسكن ادخار في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية والسويداء والقنيطرة ودرعا.