أبراج يوم الأحد مع سمر عمران

مولود اليوم3/17: متردد، حساس، لكن ارادتك قوية، غامض في بعض الأمور واضح في بعض الآخر، قلبك طيب ناجح بعلاقاتك العامة وقيادي، مبادر، محظوظ، سنة تألق وقطف ثمار التعب بسهولة، تحقق نجاح وتوازن على صعيد عائلي، وقت جيد للشراء والتخزين وكل ماله علاقة بالمال، سنة تؤمن لك الحماية من كل خطر، تحقق أحلامك و تطور تفكيرك، وتوسيع دائرة اعمالك.

برج الحمل: نهارك يحمل نجاح وازدهار تصل الى امر تسعى اليه تحقق أرباح تهتم بشؤون خاصة وتخصص لها وقت، يطمئن بالك تصحح خطأ انفراج وتسوية ثقتك بنفسك عالية، للبعض خبر بخصوص اولاد، للبعض تمارس هواية مع أطفال، بالعموم صوتك مسموع.

برج الثور: تعالج مواضيع حساسة لا تهدر طاقاتك بالندم استخدمها لأمر يفيدك بحضورك مع العائلة تجد قاسم مشترك، مقابلة أو موعد امتحان تكيف مع الظروف وسيطر على انفعالاتك ضمن العائلة أعطال وتصليحات.

برج الجوزاء:معنوياتك مرتفعة، تلعب دورإيجابي في محيطك وتحصد شعبية جيدة تسمع أخبار ترضيك على صعيد سفر قصير، تنقلات اتصالات لا تبقى ساكن تحرك حتى يصلك الدعم وتكون ناجح وقادر على التواصل الإيجابي بالمقابلات، للطلاب يوم جيد للدراسة.

برج السرطان: فرص مالية و نجاح بالتواصل مع الآخرين تقدم مجهود وتجتاز صعوبات على صعيد إداري ومالي هدايا مكاسب لا تبالغ بمصروفك خذ احتياطاتك، هدفك مالي اليوم.

برج الأسد:القمر ببرجك يساعدك على تخفيض ضغوطات معاكسة عليك، تقلب المعادلات لصالحك تربح تسوية و تتخلص من مشكلة واجهتك، تستعيد تألقك، تتعرف على أشخاص جدد تستطيع معالجة كل ما يؤلمك، تحسم امرك بقضايا بالحزم والقوة.

برج العذراء: نهار قليل الحظ انهي مسؤولياتك المهمة ولا تكن ناكر للجميل، حسن وضعك وابتعد عن الجو المشحون حتى تتخطى اي عرقلة او تاجيل والأهم لا تصب غصبك على أحد انت بغنى عن متاعب واجه بأعصاب باردة أجواء غيرة ومنافسة المهم انتبه على صحتك.

برج الميزان: يوم جميل تنتهي من وضع صعب محاط بالاصدقاء والمعجبين قدراتك عالية على منافسة لا تتردد من اي مشكلة او لقاء كن مستعد حضورك له تاثير قوي، مساء تستمتع بوقتك مع اصدقاء دعوات ومعارف فرص عاطفية.

برج العقرب:طموحات ومشاريع عمل مع غرباء، انتبه من انفعال يسبب الضرر لعلاقاتك لا تتسرع برفض المسؤوليات ولا تتحدى أحد تشعر بحساسية من بعض المحيطين ثبت مكانتك وكن حكيم، استغل الفرص المتاحة لصالحك.

برج القوس: حماس ويوم غني بالنجاحات قادر تعزز أجواء وتتعاطى بأفكار مهمة تنتهي من مشكلة تتلقى وعود تفكر بسفر عودة عن خطأ ولقاء مهم تنقلات وتستقبل وتودع زوار علاقات مهمة الك في مجال السفر.

برج الجدي: تعزز وضعك بمصالحة أو تسوية امور مالية خليك واعي ودبلوماسي لمواجهة أي ظرف لا تتخطى الحدود، وظف مواهبك عالج مسائل فواتير وقروض استحقاقات انتبه على صحتك فكر بايجابية وابتعد عن الهواجس والعودة للماضي.

برج الدلو: تركز على الشراكة خليك مسالم تطرأ عرقلة تثير غضبك تصطدم بآراء الآخرين كن حذر افضل من وقوع مع متامرين و تغضب من اتهام ظالم تختلف مع قريب وغريب، ولا تجادل اترك قناعاتك ذاتية ولا تصدق كل ماتسمع انتبه من العرقلة والتأجيل.

برج الحوت: ضغط وتحدي على صعيد وضعك العملي يجعلك تخرج عن الروتين المألوف نسق وقتك ولا تبحث عن اعذار اطلب مساعدة وخذ قسط من الراحة وانتبه على صحتك وغذائك قلل كلامك وانتبه على عملك.