ثلاث صور تثير جدل الناشطين الفرنسيين و ناشطي الأنترنيت - ماذا يحدث في باريس ..؟

جهينة نيوز:

يبدو أن السبت الثامن عشر من ثورة المواطنيين الفرنسيين على نظام ماكرون مختلف عما سبقه, و إختصر الناشطون الفرنسييون هذا السبت بثلاث صور أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة الأولى هي صورة باريس تشتعل و الثانية صورة في ذات الوقت للرئيس الفرنسي حيث يقوم بشرب النبيذ الفرنسي على وقع إشتعال باريس خلال إجازة له يقضيها في المنتجعات متجاهلاً ما يحدث في بلاده, و لكن الصورة الثالثة هي التي أثارت تساؤلات أكثر و هي صورة قوة جديدة نزلت الى الشوارع و جنودها يرتدون ثياب مدنية و يضعون على أيديهم شارة شرطة دون أن يرتدوا ثياب الشرطة و قال ناشطون ما علاقة ظهورهم بأعمال التخريب التي حدثت, في حين قال ناشط لم أكن أعلم أن في بلدي مثل هؤلاء الذين يقومون بخطف قادة حراك السترات الصفراء لتحويل المظاهرات الى فوضى , في حين علق ناشطون هل هم من شركة بلاك ووتر الأمريكية..؟ بينما كتب آخرين مبررين ظهورهم إنهم من فوج مكافحة الشغب و ولهم دور يتمثل بالقبض على المخربين.

و يذكر أن الحكومة الفرنسية زعمت وجود 1500 مندس في صفوف متظاهري السترات الصفراء في حين وصف الرئيس الفرنسي المتظاهرين بالمجرمين.