الشرطة الأمريكية تستجوب مشتبها به في قتل زعيم المافيا "فرانكي بوي"

جهينة نيوز:

ذكرت وسائل إعلام أمريكية في نيويورك، أن الشرطة تحتجز مشتبها به فيما يتعلق بقضية قتل زعيم مافيا يدعى فرانشيسكو كالي والشهير باسم "فرانكي بوي".

وذكرت وسائل الإعلام، أن المحققين استجوبوا المشتبه به الذي لم يكشف عن هويته، فيما رفضت متحدثة باسم الشرطة التعليق على الحادثة.

وقالت محطة "إيه.بي.سي" الإخبارية الأمريكية، إن "لقطات مصورة من كاميرا للمراقبة ليلة الأربعاء أظهرت أن رجلا تعمد صدم سيارته بسيارة كالي المتوقفة، ما دفعه للخروج من السيارة، وتبادل الرجلان الحديث ثم تصافحا قبل أن يستل المشتبه به مسدسا ويطلق على كالي 6 رصاصات".

وقتل كالي البالغ من العمر 53 عاما" رميا بالرصاص خارج منزله في نيويورك الأربعاء الماضي، ويعتقد أنه كبير عائلة "جامبينو"، الإيطالية الأمريكية التي هيمنت لسنوات على عالم الجريمة المنظمة في نيويورك ونيو جيرسي.