إعلان أسماء الفرق الفائزة في البطولة الوطنية الخامسة للروبوت

جهينة نيوز:

أعلنت هيئة التميز والإبداع أسماء الفرق الفائزة في البطولة الوطنية الخامسة للروبوت التي أقامتها اليوم بالتعاون مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وجمعية كلمات اللبنانية لتعليم الروبوت وذلك في صالة تشرين الرياضية بدمشق.

وفاز فريق أكاديمية “سيريا روبو” لتعليم الروبوتيك بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة المتاهة للأطفال من عمر 6 إلى 8 سنوات وهي تقام لأول مرة في سورية بمشاركة ثلاثة فرق.

كما فاز الفريق أيضا بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة “ماك إكس” العالمية للأطفال من عمر 9 إلى 11 سنة وهي تقام لأول مرة في سورية بمشاركة ستة فرق.

وفي سباق الروبوتات لليافعين من عمر 12 إلى 15 سنة فاز فريق “جينيوس” بالمركز الأول فيما فاز فريق مركز “الحضارة الدولي” بالمركز الثاني وفريق جمعية “نافذة للحياة” في يبرود بالمركز الثالث.

وفي مسابقة مصارعة السومو للروبوتات للشباب من عمر 16 إلى 18 سنة فاز فريق الجمعية المعلوماتية في اللاذقية بالمركز الأول فيما فاز فريق الجمعية المعلوماتية في حمص بالمركز الثاني وفريق مدرسة سوا بدمشق بالمركز الثالث.

وفي مسابقة المشاريع الجامعية للطلاب الجامعيين من عمر 19 إلى 25 سنة فاز فريق نادي “أغري بوت” بالمركز الأول وفريق المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمركز الثاني وفريق جامعة البعث في المركز الثالث.

وسيشارك 12 فريقا من الفرق الفائزة في البطولة العربية للروبوت التي ستقام في الـ14 من نيسان القادم في الجامعة اللبنانية ببيروت وذلك بمعدل فريق واحد من مسابقة المتاهة وفريقين من مسابقة “ماك إكس” و3 فرق من مسابقات “السومو” و”المشاريع الجامعية” وسباق “الروبوتات لليافعين”.

وكان 67 فريقا من سورية ولبنان تنافسوا في البطولة اليوم على مدى خمس ساعات متواصلة.

ومثلت الفرق المشاركة نوادي الروبوتيك في جامعات حلب والبعث وطرطوس والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق والجامعة السورية الخاصة وأكاديمية “سيرا روبو” لتعليم الروبوتيك ودار الرحمة لرعاية الأيتام واليتيمات والمركز الوطني للمتميزين ومدرسة سوا والرابطة الاجتماعية والأدبية وجمعية نافذة للحياة في يبرود ونادي الروبوتيك في بطريركية الروم الأرثوذكس في طرطوس ونادي روبولات وكوكب عبقر وجينيوس ومركز الحضارة الدولي ونوادي للروبوتيك في حمص واللاذقية ونادى الهرمل للروبوت والمشاريع العلمية من لبنان.

وتهدف البطولة إلى مساعدة طلاب الجامعات وتلاميذ المدارس والمهتمين بالعلوم والتكنولوجيا في سورية ولبنان لإبراز طاقاتهم وقدراتهم حيث يعمل المشاركون خلالها على تصميم وبرمجة روبوتات تتنافس فيما بينها كما تهدف البطولة إلى توفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات في مجال تعليم الروبوت ما يسهم في نشر ثقافة علوم الروبوت والمساعدة في تنمية وتعزيز مهارات تربوية علمية أساسية كالعمل الجماعي والإبداع والتفوق وحب التكنولوجيا والعلوم والرياضيات والهندسة.