إستشهاد 4 مدنيين بعد تسلل مجموعه دواعش من التنف

السبت, 16 آذار 2019 الساعة 23:41 | شؤون محلية, أخبار محلية

إستشهاد 4 مدنيين بعد تسلل مجموعه دواعش من التنف

جهينة نيوز:

استشهد 4 مدنيين على يد مجموعة من فلول إرهابيي تنظيم “داعش” تسللت إلى منطقة الصوانة بريف حمص الجنوبي الشرقي.

وأفادت سانا بأن مجموعة من فلول إرهابيي “داعش” تسللت عبر دراجة نارية وسيارة الى منطقة الصوانة نحو 25 كم جنوب غرب مدينة تدمر وأقدمت على مهاجمة إحدى ورشات صناعة الأجبان ما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين ووقوع أضرار مادية في الورشة.

وأشارت الوكالة إلى أن أفراد المجموعة الإرهابية وبعد ارتكابهم الجريمة بحق المدنيين أقدموا على سرقة سيارة (براد) خاصة بالورشة ولاذوا بالفرار.

ومنذ استعادة الجيش العربي السوري السيطرة على مدينة تدمر ومحيطها في آذار عام 2017 لاذت فلول متناثرة ومتقهقرة من تنظيم داعش الإرهابي بالفرار باتجاه عمق البادية السورية وصولا إلى الحدود العراقية والاردنية واتخذت من الكهوف والطبيعة الوعرة أوكارا لها إلى أن وجدت بقوات الاحتلال الأمريكية المنتشرة بمنطقة التنف ملاذا لها وبدأت تأتمر بإمرتها وتحاول التسلل وشن اعتداءات بغطاء من هذه القوات على بعض المناطق الآمنة بريف حمص الشرقي والجنوبي الشرقي.


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