لهذا السبب الغريب ... في رومانيا إفتتاح اوتوستراد بطول متر واحد فقط !!

السبت, 16 آذار 2019 الساعة 23:38 | منوعات, منوعات

لهذا السبب الغريب ... في رومانيا إفتتاح اوتوستراد بطول متر واحد فقط !!

جهينة نيوز:

افتتح رجل أعمال روماني، يدعى ستيفان مانداتشي، طريقا عاما بطول متر واحد، احتجاجا على نقص خدمات البنى التحتية في بلده.

وأقام رجل الأعمال، احتفالية في مدينة سوتشافا شمالي البلاد، بمناسبة افتتاح الطريق الذي كلفه 4500 يورو، وبحضور رئيس بلدية المدينة.

ويبلغ طول شبكة الطرق في رومانيا ما يقارب الـ850 كيلومتر، وتعاني مشاريع بناء الطرق الجديدة في البلاد من بطئ في التنفيذ.

وبحسب معطيات المفوضية الأوروبية، تتصدر رومانيا القائمة السوداء للبلدان، فيما يتعلق بعدد الحوادث على الطرق داخل الاتحاد الأوروبي.

ولقي ما يقارب الألفي شخص في رومانيا مصرعهم في حوادث سير، خلال العام 2017.

تاس


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا