موقع سويدي: أجهزة مخابرات أردوغان تلاحق المدنيين

جهينة نيوز:

كشف موقع نورديك مونيتور السويدي أن أجهزة الاستخبارات لدى النظام التركي تلاحق المدنيين وتراقب تحركاتهم ثم تستخدم المعلومات التي تجمعها عنهم وتعيد فبركتها بطريقة يمكن أن تستخدم ضدهم في المحاكم لزجهم في السجون دون أي سبب أو مبرر.

وأوضح الموقع في تقرير له أنه حصل على وثيقة مسربة تكشف حجم عمليات المراقبة والملاحقة التي تقوم بها استخبارات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لأشخاص لا يشتبه فيهم وكذلك طريقة استخدام معلومات مبهمة وغير محددة لمحاكمة واتهام آلاف الأتراك ولاسيما المعارضين منهم لسياساته.

وأوضح الموقع أن المعلومات التي يتم جمعها من أجهزة الاستخبارات في نظام أردوغان تثير الاستغراب فهي تشمل نشاطات عادية ومشروعة يقوم بها أي شخص مثل الذهاب في عطلة مع العائلة أو فتح حساب في مصرف وهذا يؤكد أن أجهزة الاستخبارات تحولت في حكم أردوغان إلى أداة للقمع وملاحقة المواطنين العاديين وإيجاد ذرائع لسجنهم.

ويحفل سجل أردوغان بكثير من الانتهاكات التي يستمر بارتكابها من أجل تحقيق أهدافه برصد المعارضين وسجنهم بتهم ملفقة بما في ذلك فرضه إجراءات صارمة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا والضغط على شركات تكنولوجية لتقديم معلومات وبيانات تخص مستخدميها من أجل رصد وملاحقة المعارضين لسياساته.

وكان تقرير سابق كشف أن أردوغان استغل قوانين منظمة الشرطة الدولية “الانتربول” من أجل ملاحقة وترهيب خصومه ومعارضيه كما استغل محاولة الانقلاب عام 2016 وشن على أثرها حملة اعتقالات وإقالات واسعة طالت عشرات آلاف الأتراك في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إضافة إلى قمع حرية الصحافة وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصولا إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد في محاولة لتكريس سلطته الاستبدادية.