بالفيديو .. السيدة أسماء الأسد : سورية تخوض حربا على الهوية و الإنتماء

جهينة نيوز:

أعلنت السيدة الأولى أسماء الأسد، أن سوريا تخوض حربا على الهوية و الإنتماء من خلال استهدافها الدائم ثقافيا وصولا إلى استهدافها اليوم عسكريا و إقتصاديا .

و قالت الأسد في لقاء نشرته صفحة الرئاسة السورية على موقع فيسبوك أن استهداف سوريا مستمر منذ عقود معتبرة أن الحرب التي تخوضها سوريا هي "حرب على الهوية والانتماء والجذور والتراث الثقافي والفكري" داعية " لصون التراث السوري و الدفاع عنه بكل ما أوينا من قوة" .

وتابعت أسماء الأسد أنه كان واضحا الاستهداف الممنهج للتراث و"تخريب الآثار خلال الثماني سنوات الماضية"و لكن كنا و مازلنا متمسكين بتراثنا الحي ، "المادي" الذي شكل هوية سورية الحضارية و "اللامادي" الذي شكل الشخصية السورية .

و لفتت السيدة أسماء إلى ان الحفاظ على تراث سورية " المادي" و "اللامادي " ليس رفاهية بل هو واجب و ضرورة لتعميق فهمنا الصحيح لماضينا الذي هو أساس لحاضرنا و مستقبلنا .

وذكرت السيدة أسماء أن " أول عنصر من التراث اللامادي وضع على قائمة اليونسكو، وهناك 4 عناصر أخرى سيتم ترشيحها تباعا" .

وردا على سؤال حول عدم معرفة الأجيال الجديدة في سوريا بتراثها، أجابت السيدة أسماء بأن هذا الأمر ليس ذنبهم "هذا نتجية حتمية للحرب".

وأوضحت الأسد أن سرقة الآثار السورية وتسجيلها باسم الآخرين "احتلال من نوع آخر".