ريكي مارتن للإعلام الغربي : لماذا لا تسمون القاتل إرهابيًا ؟

السبت, 16 آذار 2019 الساعة 20:42 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

ريكي مارتن للإعلام الغربي : لماذا لا تسمون القاتل إرهابيًا ؟

جهينة نيوز:

هاجم المغني البورتوريكي الشهير ريكي مارتن،الإعلام الغربي، عقب الحادث البشع الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا أمس الجمعة.

ونشر مارتن، عبر حسابه الشخصي على إنستغرام قائلًا: "الرجل الذى قتل أكثر من أربعين شخصا، وأصاب عشرين شخصا بجروح خطيرة، الإعلام يسميه مطلق النار ومتطرف لكن ليس إرهابيًا.. لماذا؟! لأنه غير مسلم".

و تعرض مسجدين في مدينة كرايست شيرش بنيوزيلندا لهجوم يوم أمس، أسفر عن مقتل 52 شخصًا، وإصابة 48 آخرين

وقالت شرطة نيوزيلندا، إن منفذ الهجوم هو برينتون تارانت أسترالي الجنسية وفي الـ28 عاما من عمره


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