الجيش اليمني: ربع مليون غارة شنها العدوان السعودي في 4 سنوات

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن تحالف العدوان السعودي شن منذ بدء عدوانه على اليمن قبل أربع سنوات أكثر من ربع مليون غارة جوية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن العميد سريع قوله في مؤتمر صحفي اليوم: “إن العدوان السعودي قصف المناطق والمحافظات اليمنية خلال سنوات العدوان بأكثر من 500 ألف صاروخ وقنبلة وقذيفة صاروخية منها 6000 قنبلة عنقودية” مشيرا إلى أنه تم تدمير وإعطاب 4739 آلية ومدرعة ودبابة تابعة للعدوان وإسقاط 19 مروحية أباتشي والتصدي لأكثر من 86 طلعة وتحقيق إصابات مباشرة.

وأشار العميد سريع إلى أن تحالف العدوان السعودي ارتكب مجازر وحشية بشعة ودمر البنى التحتية لتحقيق أهدافه وأطماعه في اليمن مبينا أن غارات العدوان وقصفه أدى إلى “سقوط عشرات الآلاف من المدنيين بين شهيد وجريح منهم النساء والأطفال إضافة إلى تضرر جميع أبناء الشعب اليمني بشكل مباشر وغير مباشر من العدوان والحصار الجائر”.

ولفت سريع إلى “مشاركة العدو الإسرائيلي في هذا العدوان عبر غارات استهدفت الساحل الغربي لليمن إضافة إلى مشاركة الولايات المتحدة في هذا العدوان واضطلاعها بدور قيادي وموجه فيه”.

وتصادف في السادس والعشرين من الشهر الجاري الذكرى السنوية الرابعة لعدوان تحالف النظام السعودي على اليمن والذي استخدم فيه مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية والاقتصادية اليمنية إضافة إلى تسببه بأسواء كارثة إنسانية في العالم أدت إلى انتشار الأمراض المستعصية والمجاعة في مختلف أنحاء البلاد نتيجة حصار الموانئ اليمنية ومنع إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية.