مادورو يشكل هيئة عسكرية جديدة

جهينة نيوز:

شكل رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، هيكلا عسكريا خاصا جديدا لحماية المنشآت الاستراتيجية في البلاد.

وقال مادورو “أود الإبلاغ عن إنشاء وبدء عمل هيكل جديد لحماية المنشآت الاجتماعية والاستراتيجية الأساسية التابعة للدولة الفنزويلية. في كل مرة يضربون سنضرب ونصبح نحن أقوى”.

وأشار الرئيس إلى أن الهيكل الجديد سيكون جزءا من القوات المسلحة للجمهورية، مشيراً إلى أنه يتضمن أربع وحدات دون مزيد من التفاصيل.

هذا وتعرض 23 إقليما من أقاليم فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة في 7 من الشهر الجاري، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن حالة الإظلام نجمت عن حادث في محطة” سيمون بوليفار” للطاقة الكهرومائية.

وحمّل مادورو، ” الإمبريالية الأميركية” المسؤولية عن الحادث، بينما نفت وزارة الخارجية الأميركية ضلوعها فيه.