أبراج يوم الأحد مع سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود٢/٣: ثابت، تكرس حياتك لكل ما تعتقده صواب، قادر على التحكم بنفسك، شديد الوعي، احياناً تتجاهل وهو سلاحك الاقوى، تحب الاستقرار، سريع الفهم، قوي الذاكرة، يسيرك العقل والفكر، سنة تحمل لك تغيير سكن أو نقل من مكان لآخر، سنة ترويج بمجال فني اعلامي صحافي تقلبات غير متوقعة، حركة نجاح بالمسائل المالية، فرصة للتعلم لها آثار بعيدة المدى، سنة تقدم ومعارف وصداقات جديدة.

جهينة نيوز- خاص:

برج الحمل: نهار يحمل لك عمل كثير وبحاجة فعلاً لرعاية واهتمام، تجتاز العراقيل وتخطط لوضع افضل، تدفع بمكانتك الاجتماعية نحو الافضل، ساعات المساء تسبح بالتيار الاجتماعي لقاءات صداقات والطاقة بأجوائك قوية، تفكر بسهرة او دعوة عشاء او تلتقي بأصدقاء من الماضي.

الثور: نهارك فيه رحلة سفرة مسائل تتعلق بشأن تربوي، المساء اذا شعرت بتوتر السبب يعود لوجود القمر في برج الدلو تقدر تأثير القمر على المزاج وتركز على شؤون مهنية وتتعطى مع مجموعة يسبب لك توتر لكن نصيحة اتبع حدسك وسمعتك الطيبة وتعامل بليونة احتمال ان تعاني من مشكلة أنت لست السبب فيها.

الجوزاء: تحمل لك الفترة أجواء إيجابية وحل لبعض المشاكل المالية وانعطاف نحو الافضل لكن لا تبدأ بشي جديد ومهم وسواء تريد ان توقع عقد او تفاوض بشأن عملية ما اطلب ضمانات، مساءً تقوم بتسوية على اثر ظروف على كل حال فترة مواتية للسفر والتوسع دائرة اتصالاتك وأوراق قانونية مساءً.

السرطان: تبدو من الصباح مهتم بشأن شخصي عائلي عاطفي، اذا احببت المغامرة كن دقيق واحسب ألف حساب لكل القضايا، بما انك تحب الاوضاع الواضحة والصريحة هذا يساعدك على ان تجتاز بعض العراقيل والصعوبات، تحقق نجاح عن طريق مفاجأة سارة، مساءً انتصار مباراة أو قضية مالية، يمكن ان تكتشف سر يخصك وتكون مؤثرة فيك، تفاوض بشكل ذكي مساء.

الأسد: حاول من الصباح ان تساعد نفسك احتمال تضطر لزيارة احد الاصدقاء وتحقق نجاح لكن عليك ان تراجع اعمالك بتروي وتدرس كل الاتفاقيات وتنظم أمورك وتنهي المهم منها، حاول ان تترك مشاعرك لنفسك وانتبه على صحتك لأن مساءً تدخل فترة عاطفية يبدو تواصل ضمن شركاء صعب عاطفيين او عمليين لذلك انتبه ان تعاني من قلق يسبب تهرب شركاء منك.

العذراء: الحظ يبتسم لك، تقدر ان تناقش وتنسجم، لقاءات جميلة، تصنع جاذبيتك ويمكن ان تتعرف على أحد يناسب مصالحك وفرصة مميزة بسهرة او لقاء عاطفي سهرة عمل، تجنب الفترة القادمة العمل الاضافي افضل ان تصاب بخيبة أمل اهتم بالتفاصيل وانتبه على صحتك من تنقل مساء.

الميزان: فترة مشغول بأمور عائلية بيتية ممكن تصطدم بأحد من افراد عائلتك ممكن تصليحات اعطال،لكن مساءً يلعب الاصدقاء دور مهم بأحداث فترتك القادمة تفرح بلقاءات تبحث عن عمليات مالية تجارية تفرح بقضية تتعلق بأولاد في المحيط العائلي، بمعنى يوجد مبادرات اتجاه من تحب مساءً.

برج العقرب: نهار يحمل لك مشاريع نقاشات مهنية لكن لا تفض بأسرارك ولا تكشف عن اوراقك انتبه من مفاجأة مزعجة، ممكن احتمال مساءً يوجد شيء عندك حركة مقابلات لقاءات، لكن مساءً ممكن مواجهة

مع أحد أفراد العائلة، انتبه لا تجرح احداً بكلامك وتصرفاتك والعائلة بالمقابل لن تتخلى عنك، تشعر بمحبتهم، مساءً اجواء بيتية الك.

برج القوس: تستفيد من هذا اليوم تحقق امنية وتوسع دائرة تحركاتك وتعالج وضع مالي بذكاء، تقدم مساعدة إلى أحد من محيطك لكن المساء تقوم بعمل جماعي وتنشط وتعطي لمحيطك اهتماماتك للتحرك القريب وسوف تطل على فترة مميزة ان كان سفرة او تفكير بتواصل مع أخ أو جار تسود الألفة والمحبة من جديد.

برج الجدي: بما ان القمر في برجك حتى ساعات الليل لا تخاف من تجديد فقط انتبه من الغيرة تظهر لك احد ما او محاسبة تزعجك لكن ساعات المساء عندما يترك القمر برجك وينتقل إلى برج الدلو ضروري أن تأخذ قرارات وممكن ان تعمل على مسألة حظ وجود انفراج تسوية لا تكابر في مجالات كثيرة سوف تفتح عندك فرصة قادمة أمور مالية.

برج الدلو: الفترة متعبة وتساؤلات كثيرة تنتظر المساء حتى تلعب دور جديد في مجالك وينتقل القمر لبرجك حتى يعطيك طاقة لذلك حاول ترتيب الأجواء احتمال المساء واليومين المقبلين تسلط الاضواء على أمور غامضة تكتشف اسرار وتحقق هدف بعد معاناة وتكشف الاصدقاء من الأعداء.

برج الحوت: نهار جميل وتنشط حياتك الاجتماعية تتعرف على أصدقاء جدد، لكن اذا شعرت بعدم راحة ذلك بسبب انتقال القمر إلى برج الدلو، مساءً تظهر أشياء رغماً عنك بغير قصد انتبه من أشخاص في محيطك تحفّظ لأي شخص كان واحرص على الكتمان، احتمال ساعات الليل وضع غير مريح لك انتبه على صحتك ولا تراهن على شيء.