كل العلامات تقول أن ولي العهد السعودي هو المهدي المنتظر - التفاصيل

جهينة نيوز:

قالت النقابة الوطنية للزوايا الأشراف، إن كل علامات ظهور المهدي المنتظر، وصفاته قد تطابقت وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأوضحت نقابة الزوايا الأشراف بأنه ورد في مخطوط جد النقيب عامر سليم بن سعد الحسني و ذلك بحسب ما نقلت عنها النهار اونلاين.

أن ظهور حشرات سوداء وإعصار وبرق بمكة المكرمة، من علامات خروج المهدي المنتظر، وقد ظهرت كل هذه العلامات.

وجاء في المخطوط حسب منشور النقابة أيضا على الفايسبوك، بأن اسم المهدي المنتظر يقارن اسم النبي محمد.

وهو ابن من يحذف ياء النداء من اسم من تطابق اسمه مع اسم سليمان عليه السلام، ولا يشوبه شيب برأسه.

ورأت االنقابة بأن هذه العلامات كلها قد ظهرت وفق ما ورد بمخطوط جد النقيب، وهي تنطبق على محمد بن سلمان.

وأشارت النقابة إلى أنها رأت في محمد بن سلمان أنه يدعو للإسلام الوسطي، وفق ما جاء في مخطوط جد النقيب!

و يذكر أن الخبر أثار سخرية الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي, في حين لم تقم وسائل الاعلام السعودية بنقل الخبر.