تعرف على الصواريخ متوسطة المدى التي ستطورها روسيا و غاب عنها المتوقع

السبت, 2 شباط 2019 الساعة 23:23 | سياسة, عالمي

تعرف على الصواريخ متوسطة المدى التي ستطورها روسيا و غاب عنها المتوقع

جهينة نيوز:

عند الحديث عن إنيهار إتفاقية الصواريخ متوسطة و قصيرة المدى يعود الى الاذهان الصواريخ التي تخلص منها الإتحاد السوفيتي و على رأسها الصاروخ المرعب اس اس-20 و صواريخ تطلق من البر من فئات ميتوريت و غيرها و لكن المصادر تحدثت عن صواريخ مختلفة تماماً و جميعها صواريخ عصرية.

و نقل موقع إن-24 عن مصادر عسكرية أن روسيا ستجنح الى تطوير نسخة برية من صاروخ كاليبر الذي أثبت قدرات فائقة خلال الحرب على داعش في سورية و العين تتجه الى تطوير نسخة برية من منظومة تسيركون الروسية و هي أول صاروخ فرط صوتي في العالم و هو ما يعني أن روسيا بصدد تطوير صواريخ تحمل رأس نووي واحد و يمكن إنتاجها بكميات كبيرة و عصرية تم إختبارها.

و أشارت المصادر أن تطوير نسخ برية من منظومة كاليبر و تسيركون سيعني بالتحديد كلفة قليلة جداً و سرعه في الإنجاز.

و يذكر أنه في وقت سابق وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تطوير نسخة برية من منظومة كاليبر و هو ما أقترحه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.


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