بفارق ربع ساعه فقط .. ضبط صواريخ موجهة إلى قاعدة أمريكية في العراق

جهينة نيوز:

أفاد مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، بضبط ثلاثة صواريخ كانت موجهة نحو قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في محافظة الأنبار، غربي العراق.

وقال المركز في بيان صحفي إن "قطاعات الفرقة السابعة ضمن قيادة عمليات الجزيرة ومن خلال المتابعة الميدانية، تمكنت من ضبط ثلاثة صواريخ من نوع غراد تعمل بواسطة جهاز توقيت إلكتروني، في تلال منطقة الدولاب كانت موجهة نحو قاعدة عين الأسد".

وأضاف أن "القوة ذاتها تمكنت من إيقاف التوقيت قبل 15 دقيقة من انطلاقها، وقد تم التعامل معها أصوليا".

يذكر أن قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، تتمركز فيها قوات أمركية وعراقية، وزارها قبل أسابيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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