مسلحون يغتالون روائيا عراقيا في كربلاء

جهينة نيوز:

اغتال مسلحون مجهولون، مساء اليوم السبت، الروائي العراقي علاء مشذوب في محافظة كربلاء جنوب غربي العراق.

وقال مصدر أمني لـRT إن "مشذوب اغتيل بالقرب من منزله في محافظة كربلاء على يد مسلحين مجهولين"، مبيناً أن "13 رصاصة دخلت جسد مشذوب".

يذكر أن مشذوب معروف بـ"جرأة" رواياته ومقالاته التي يكتبها في المطبوعات أو تلك التي ينشرها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدت مجموعة من المثقفين والناشطين العراقيين مخاوفها من أن تكون هذه الحادثة على أساس يتعلق بفكره ونتاجه الأدبي، وهو ما اعتبرته خطوة "خطرة" لتقييد حرية التعبير.