إيطاليا تذكر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالقذافي وترفض الاعتراف بغوايدو

جهينة نيوز:

رفضت إيطاليا الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا، لأنها تعتبر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدولة أخرى غير ممكن.

صرح بذلك نائب وزير الخارجية الإيطالي مانليو دي ستيفانو. وقال: "القصة شبيهة بقصة القذافي"، ملمحا إلى إمكانية تكرار السيناريو الليبي الرهيب ومذكرا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنتائج تلك الأحداث.

وقال دي ستيفانو: "إيطاليا لا تعترف بغوايدو، لأننا نعارض بشكل قاطع أن تحدد دولة ما بدعم من دول ثالثة السياسة الداخلية لدولة أخرى"، وفقا لقناة TV2000.

كما أشار إلى أن مبدأ عدم التدخل هذا تدعمه الأمم المتحدة.

وقال دي ستيفانو: "المهمة الرئيسية الأن هي تجنب الحرب وتكرار" السيناريو الليبي الرهيب" عندما تم الاطاحة بمعمر القذافي"، مضيفا أنه من المستحيل أن نسمح بتكرار الأخطاء التي ارتكبها الغرب في ليبيا، الآن في فنزويلا.

يذكر بأن الاتحاد الأوروبي كان قد اعترف بغوايدو كرئيس مؤقت للبلاد، بالإضافة لاعتراف عدد من الدول به كرئيس وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل و الأرجنتين.