سلسلة فضائح جديدة .. مقاتلة "إف- 35" الأمريكية تفقد الصواب

جهينة نيوز:

في إطار اختبارات طويلة الأجل للمقاتلة الأمريكية من طراز F-35 من الجيل الخامس، تم تحديد مشاكل حرجة تتعلق بالموثوقية ومتانة الطائرة، ودقة أسلحتها، والبرمجيات.

وعددت هذه المشاكل في تقرير مدير البنتاغون في مجال اختبار الأسلحة، ونشرته وكالة بلومبرغ.

يمكن تقسيم عيوب F-35 إلى عدة فئات. تتعلق الأولى بموثوقية ومتانة المقاتلة F-35B بإقلاع قصير وهبوط عمودي — ومن المخطط تزويد سلاح مشاة البحرية الأمريكي بهذه الطائرات. العديد من الطائرات ال 60 التي بنيت تم شطبها بسبب تشققات في بدن الطائرة. بالإضافة إلى ذلك، تم تثبيت برنامج قديم على F-35B ، ولم تستطع مدفعيتها الوصول إلى الهدف، على الرغم من الإصلاحات العديدة.

من المعروف أن حماية الإلكترونيات الموجودة على متن الطائرة من القرصنة "منخفضة بشكل كبير" في الحرب المركزة حول الشبكات، والتي صممت خصيصا من أجلها طائرة F-35، ووجود لدى العدو لوسائل قوية للحرب الإلكترونية، سيسبب للجيش الأمريكي الكثير من المفاجآت. على سبيل المثال، يمكن للمقاتلة استخدام الأسلحة ضد جيشها، وإطاعة الأوامر من الخارج وعدم الاهتمام بالطيار الذي يجلس في قمرة القيادة. والشيء الوحيد الذي في هذه الحالة يمكن أن يريح الطيارين هو أن نظام التحكم بالأسلحة على متن الطائرة يعمل بشكل سيء للغاية.

وتعمل إلكترونيات "إف-35" من تلقاء نفسها وتبين هذا من نظام النقل والإمداد ALIS، والذي خصص له في التقرير جزء منفصل، كان من المخطط أن يجمع هذا النظام معلومات حول طائرات F-35 القريبة وأن يتصل بهم للمساعدة إذا لزم الأمر. أيضا، ينبغي للبرنامج مراقبة حالة الطائرة، وإرسال تذكير إلى الخدمة على الأرض بالإصلاحات وقطع الغيار.

وفي الواقع، يتعرف نظام ALIS على جميع الطائرات على الأرض بأنها "غير فعالة" ولا يمكن الاعتماد عليها لدعم طيار إف-35. وعند طلب قطع الغيار، يقول نظام ALIS إن القطعة الضرورية "ستكون متاحة في غضون بضع سنوات" ويضطر موظفي القواعد الجوية الاتصال بالموردين عبر الهاتف العادي.